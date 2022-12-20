Магнитные бури: ждать ли 20 декабря

По прогнозам специалистов по космической погоде, сегодня, во вторник, 20 декабря 2022 года, геомагнитная обстановка ожидается преимущественно спокойная, а значит метеозависимым людям и обладателям хронических болезней можно не волноваться: магнитной бури, скорее всего, не будет.

«Спокойная геомагнитная обстановка», – прокомментировали в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

А в Центре предсказания космической погоды добавили: геомагнитное поле 20 декабря будет от спокойного до активного уровня, а солнечная активность, вероятно, низкой.

Как ожидается, последняя магнитная буря декабря 2022 года продлится с 21 по 23 декабря. Это будет трехдневная магнитная буря слабой интенсивности. В эти дни медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.