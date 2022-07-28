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Магнитные бури: заштормит ли в четверг, 28 июля?

Магнитные бури: заштормит ли в четверг, 28 июля?

Сегодня, в четверг, 28 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. По крайней мере, так утверждают в Центре прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США.

Как сообщается, в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек, но ни одна из них не способна оказать существенное влияние на Землю.

А вот специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины утверждают: сегодня возможны отдельные возмущенные периоды.

Напомним, в конце июля Землю ждет еще один космический шторм, но, по прогнозам, эта магнитная буря не будет сильно мощной. Ориентировочно, она придется на 30-31 июля.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли разной интенсивности, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Они влияют на работу систем связи, могут вызвать технические сбои.

Геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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