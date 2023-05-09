Магнитные бури: заштормит ли 9 мая?

Прогноз опасных дней апреля: тихое воскресенье и неспокойный понедельник

Как утверждают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня геомагнитная обстановка ожидается спокойная, то есть магнитных бурь не будет.

А вот уже в чеиверг, 11 мая, может оказаться неспокойным – в этот день на Земле возможен слабый геомагнитный шторм, правда, почувствовать его в полной мере смогут далеко не все. Однако метеочувствительным людям и обладателям хронических болезней следует заранее запастить нужными лекарствами.

Как уберечься в дни магнитных бурь?

Магнитные бури оказывают сильное влияние на наше самочувствие, поэтому в эти дни нужно соблюдать простые рекомендации, чтобы облегчить свое состояние. В первую очередь нужно всегда иметь с собой лекарство против головной боли. Следует пить много воды и соблюдать правила здорового питания, не употреблять слишком жирной пищей и алкогольными напитками.

Кроме того, нелишне напомнить такие рекомендации: