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Магнитные бури: заштормит ли 9 апреля?

Магнитные бури: заштормит ли 9 апреля?

Магнитные бури – это потенциально опасные для здоровья явления, о которых нас заранее предупреждают работники солнечных лабораторий. В дни магнитных бурь метеозависимые, пожилые и хронически больные люди могут испытывать недомогание. Но стоит ли им переживать за свое здоровье сегодня, 9 апреля?

Прогноз опасных дней апреля: тихое воскресенье и неспокойный понедельник

Как утверждают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня геомагнитная обстановка ожидается спокойная, то есть магнитных бурь не будет.

А вот уже понедельник, 10 апреля, может оказаться неспокойным – в этот день на Земле возможен слабый геомагнитный шторм, правда, почувствовать его в полной мере смогут далеко не все. Однако метеочувствительным людям и обладателям хронических болезней следует заранее запастить нужными лекарствами.

Как уберечься в дни магнитных бурь?

Магнитные бури оказывают сильное влияние на наше самочувствие, поэтому в эти дни нужно соблюдать простые рекомендации, чтобы облегчить свое состояние. В первую очередь нужно всегда иметь с собой лекарство против головной боли. Следует пить много воды и соблюдать правила здорового питания, не употреблять слишком жирной пищей и алкогольными напитками.

Кроме того, нелишне напомнить такие рекомендации:

  • пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая;
  • хотя бы на время забудьте о вредных привычках, например, курении;
  • ешьте больше сезонных овощей и зелени;
  • чаще совершайте пешие прогулки;
  • регулярно проветривайте комнату;
  • постарайтесь меньше нервничать;
  • перед сном принимайте контрастный душ.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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