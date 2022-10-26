Магнитные бури: «заштормит» ли 26 октября?

Сегодня, в среду, 26 октября 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне, отмечают ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США.

А по данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня возможны отдельные возмущенные периоды, но без серьезного геомагнитного «шторма».

Ближайшую магнитную бурю следует ожидать 29-30 октября.

Реакциями организма на магнитные колебания могут стать головные боли, бессонница, упадок сил, депрессия, скачки давления и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы организма. Между тем, некоторые эксперты уверяют, что к магнитным бурям чувствительны лишь 10% от всего населения Земли.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя.

Хорошее воздействие также имеют умеренная спортивная нагрузка, контрастный душ, употребление травяных чаев или успокаивающих травяных настоек – их можно как принимать отдельно, так и добавлять в чай.

А людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать, высыпаться, следить за артериальным давлением и всегда иметь под рукой необходимые лекарства.