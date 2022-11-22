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Магнитные бури во вторник 22 ноября

Магнитные бури во вторник 22 ноября

Во вторник, 22 ноября 2022 года, ученые магнитных бурь не прогнозируют.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины 22 ноября 2022 года будет спокойная геомагнитная обстановка.

Дело в том, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. А магнитные бури, это как раз возмущения магнитного поля Земли вследствие активности солнца.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, а также других заболеваний.

Поэтому людям с сердечно‑сосудистыми заболеваниями во время геомагнитных бурь следует быть наготове: запастись прописанными лечащим врачом препаратами, держать при себе телефон или предупредить близких.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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