Магнитные бури во вторник 22 ноября

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины 22 ноября 2022 года будет спокойная геомагнитная обстановка.

Дело в том, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. А магнитные бури, это как раз возмущения магнитного поля Земли вследствие активности солнца.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, а также других заболеваний.