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Магнитные бури в воскреснье, 7 августа: будут ли возмущения?

Магнитные бури в воскреснье, 7 августа: будут ли возмущения?

По прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 7 августа 2022 года, интенсивной магнитной бури не ожидается, но возможны отдельные возмущенные периоды.

По прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 7 августа 2022 года, интенсивной магнитной бури не ожидается, но возможны отдельные возмущенные периоды.

Напомним, в августе ожидается много магнитных бурь разной интенсивности. Одна из самых мощных предварительно накроет Землю с 16 по 22 августа. Ее пик придется на 20 августа.

Магнитная буря – неблагоприятное атмосферное явление, представляющее собой возмущение геомагнитного поля Земли разной интенсивности. Может длиться как несколько часов, так и несколько дней. Возмущения магнитного поля Земли возникают из-за вспышек на солнце.

Влияние магнитной бури на здоровье наиболее остро ощущают метеозависимые люди. Оно проявляется в виде головной боли, слабости, скачках артериального давления. Подтверждено влияние бурь на электричество и оборудование.

Как защитить себя от магнитной бури?

  • Проверить содержимое своей домашней аптечки и заблаговременно запастись нужными лекарствами на случай обострения хронических болезней.
  • Соблюдать правила здорового образа жизни: правильно питаться, много гулять пешком;
  • Полноценно отдыхать и спать;
  • Пить больше обычной негазированной воды, травяного чая. А от кофе и особенно алкоголя на период магнитных бурь лучше отказаться;
  • По возможности избегать стресса и больших физических нагрузок.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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