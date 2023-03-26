Магнитные бури: в воскресенье, 26 марта, еще «штормит»

В пятницу, 24 марта, Землю накрыла многодневная магнитная буря. И сегодня, в воскресенье, 26 марта, геомагнитный шторм продолжится, правда, как обещают ученые, он будет намного слабее вчерашнего.

Как сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность. Эта магнитная буря может продлиться до понедельника, 27 марта.

Напомним, в марте 2023 года нас ждет еще одна слабая магнитная буря. Предварительно, она придется на 30-31 марта.

Что такое магнитные бури и кто подвержен их воздействию

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые продолжаются от нескольких часов и до нескольких суток. Образуются они, когда с окрестностями нашей планеты сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Помимо этого, в дни повышенной геомагнитной активности могут наблюдаться такие симптомы:

сонливость;

нарушение сна;

общая слабость;

раздражительность и подавленное настроение;

повышенное или пониженное артериальное давление;

апатия и тревога;

обострение хронических болезней.

Как защититься от магнитных бурь

Чтобы защитить свое здоровье и улучшить самочувствие в период магнитных бурь, рекомендуется:

избегать стрессовых ситуаций;

отказаться от кофе, алкоголя и газировки;

пить больше чистой воды или травяного чая;

проводить время на свежем воздухе;

принимать ванну с солью;

наладить режим сна.