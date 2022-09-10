Магнитные бури в сентября: прогноз на субботу, 10-е

В субботу, 10 сентября 2022 года, геомагнитная обстановка будет спокойной, магнитных бурь быть не должно.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня геомагнитная обстановка будет спокойной, без возмущений.

Ученые из Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США также прогнозируют, что существенных магнитных бурь сегодня не ожидается.

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие, поэтому знать, в какие дни они случаются.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя.

Людям, имеющим хронические заболевания, следует приобрести препараты, которые помогут поддержать нормальное состояние организма.