Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури в сентября: прогноз на субботу, 10-е

Магнитные бури в сентября: прогноз на субботу, 10-е

В субботу, 10 сентября 2022 года, геомагнитная обстановка будет спокойной, магнитных бурь быть не должно.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня геомагнитная обстановка будет спокойной, без возмущений.

Ученые из Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США также прогнозируют, что существенных магнитных бурь сегодня не ожидается.

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие, поэтому знать, в какие дни они случаются.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя.

Людям, имеющим хронические заболевания, следует приобрести препараты, которые помогут поддержать нормальное состояние организма.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Прогноз магнитных бурь: чего ждать 9 сентября?
    Прогноз магнитных бурь: чего ждать 9 сентября?

    В начале сентября этого года Землю накрыли ряд магнитных бурь разной мощности. Неспокойной обещает быть и середина месяца. А вот какой будет сегодняшняя пятница, 9 сентября 2022 года?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Будут ли магнитные бури 8 сентября?
    Будут ли магнитные бури 8 сентября?

    Как таковых магнитных бурь 8 сентября не предвидится. Сегодня будут наблюдаться лишь отдельные возмущенные периоды.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури в сентябре: какой будет эта среда?
    Магнитные бури в сентябре: какой будет эта среда?

    Магнитная буря – неблагоприятное атмосферное явление, представляющее собой возмущение геомагнитного поля планеты разной интенсивности. Ее продолжительность колеблется от нескольких часов до нескольких дней. Магнитные бури могут негативно сказаться на здоровье людей, особенно пожилых и метеозависимых.
    Ждать ли магнитной бури сегодня, в среду, 7 сентября?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Ждать ли магнитных бурь 6 сентября?
    Ждать ли магнитных бурь 6 сентября?

    Говорить о настоящей магнитной буре 6 сентября нельзя. Сегодня будут наблюдаться лишь отдельные возмущенные периоды.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Будут ли магнитные бури 5 сентября 2022 года
    Будут ли магнитные бури 5 сентября 2022 года

    Вчерашний день выдался непростым в плане космической погоды. Пусти и средняя, но Землю накрыла магнитная буря. Сегодня, геомагнитное поле уже успокаивается, но и магнитная буря остается, хотя в течении суток ее интенсивность будет падать.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить