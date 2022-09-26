Магнитные бури в сентябре: понедельник будет тяжелым?

Сегодняшний день, понедельник, 26 сентября, как и прогнозировали ранее специалисты, будет не очень спокойным: в этот день на Земле ожидается достаточно сильная магнитная буря.

«Повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды», – таков комментарий Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Эта магнитная буря обещает быть мощной, поэтому метеочувствительным людям нужно быть максимально внимательными к своему состоянию. Возможны обострения хронических болезней у людей с сердечно-сосудистыми нарушениями и у пожилых людей.

Отметим, что в этом году сентябрь оказался насыщенным на магнитные бури. И прогноз на ближайшие дни не очень утешителен: в конце этого месяца геомагнитные колебания усилятся. По прогнозам, неспокойными будут и первые дни октября.

А чтобы избежать или уменьшить воздействие Cолнца во время магнитных бурь, специалисты советуют:

проводите меньше времени на солнце.

сделайте утреннюю тренировку – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости;

выполняйте дыхательные упражнения, например, во время ходьбы.

принимайте контрастный душ, меняя холодную и горячую воду каждые 10-15 секунд.

Также медики рекомендуют отказаться от алкоголя, острой и соленой пищи, большого количества кофе и сигарет.

Хорошее воздействие имеют умеренная спортивная нагрузка, отдых, употребление травяных чаев.

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать, высыпаться и всегда держать под рукой необходимые лекарства.