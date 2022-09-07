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Магнитные бури в сентябре: какой будет эта среда?

Магнитные бури в сентябре: какой будет эта среда?

Магнитная буря – неблагоприятное атмосферное явление, представляющее собой возмущение геомагнитного поля планеты разной интенсивности. Ее продолжительность колеблется от нескольких часов до нескольких дней. Магнитные бури могут негативно сказаться на здоровье людей, особенно пожилых и метеозависимых.
Ждать ли магнитной бури сегодня, в среду, 7 сентября?

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, сегодня магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

А вот специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины утверждают: сегодня возможна повышенная геомагнитная активность.

Ранее метеорологи предупреждали, что в начале сентября магнитные бури могут доставить немало неприятностей людям. А очередной космический шторм средней интенсивности прогнозируют ориентировочно на 10 сентября.

Влияние магнитной бури на здоровье проявляется в виде головной боли, слабости, скачках артериального давления.

Также возможны такие симптомы:

  • сонливость или нарушение сна;
  • вялость, упадок сил, головокружение и невозможность сконцентрироваться;
  • эмоциональные перепады – раздражительность, апатия, депрессия, агрессия;
  • нарушение сердечного ритма, скачки артериального давления, боли в сердце;
  • повышенная тревожность;
  • ломота в суставах, боль в местах прошлых переломов.

Чтобы помочь организму в дни магнитных бурь, рекомендуется снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, полноценно высыпаться, гулять на свежем воздухе, хорошо питаться и исключить из рациона вредную пищу. Также желательно отказаться от алкоголя, острой и соленой пищи, большого количества кофе и сигарет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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