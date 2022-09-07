Магнитные бури в сентябре: какой будет эта среда?

Магнитная буря – неблагоприятное атмосферное явление, представляющее собой возмущение геомагнитного поля планеты разной интенсивности. Ее продолжительность колеблется от нескольких часов до нескольких дней. Магнитные бури могут негативно сказаться на здоровье людей, особенно пожилых и метеозависимых.
Ждать ли магнитной бури сегодня, в среду, 7 сентября?
По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, сегодня магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.
А вот специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины утверждают: сегодня возможна повышенная геомагнитная активность.
Ранее метеорологи предупреждали, что в начале сентября магнитные бури могут доставить немало неприятностей людям. А очередной космический шторм средней интенсивности прогнозируют ориентировочно на 10 сентября.
Влияние магнитной бури на здоровье проявляется в виде головной боли, слабости, скачках артериального давления.
Также возможны такие симптомы:
- сонливость или нарушение сна;
- вялость, упадок сил, головокружение и невозможность сконцентрироваться;
- эмоциональные перепады – раздражительность, апатия, депрессия, агрессия;
- нарушение сердечного ритма, скачки артериального давления, боли в сердце;
- повышенная тревожность;
- ломота в суставах, боль в местах прошлых переломов.
Чтобы помочь организму в дни магнитных бурь, рекомендуется снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, полноценно высыпаться, гулять на свежем воздухе, хорошо питаться и исключить из рациона вредную пищу. Также желательно отказаться от алкоголя, острой и соленой пищи, большого количества кофе и сигарет.