Магнитные бури в понедельник, 19 декабря

Будет ли магнитная буря в воскресенье 18 декабря? Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля, длящиеся от нескольких часов до нескольких суток. Они образуются, когда в окрестности нашей планеты врезаются возмущенные потоки солнечного ветра и взаимодействуют с магнитосферой нашей планеты.

Ожидать ли магнитную бурю сегодня, в воскресенье, 18 декабря 2022 года? ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури: какой будет суббота 17 декабря По прогнозу Центра предсказания космической погоды, сегодня, в субботу, 17 декабря 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается. Тем не менее, в течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне и «возможен солнечный радиационный шторм». ПОДРОБНЕЕ