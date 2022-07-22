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Магнитные бури: в пятницу будет неспокойно?

Магнитные бури: в пятницу будет неспокойно?

Сегодня, в пятницу, 22 июля 2022 года, на Земле ожидается слабая магнитная буря: геомагнитный шторм, который называли самым мощным в этом месяце, продолжается. Предположительно, он продлится еще два дня.

Как утверждают американские ученые, магнитная буря такой силы может являться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых и пожилых людей.

А по данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность.

Напомним, что геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. Так, человек может испытывать головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, бессонницу, боли в мышцах.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты: имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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