Магнитные бури в первый день Нового года, 1 января

Сегодня, в воскресенье, 1 января 2023 года, существенных магнитных бурь не ожидается.
По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируются отдельные возмущенные периоды.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.
Бури влияют на вязкость крови, повышая ее. Как следствие, увеличивается склонность к образованию тромбов, снижается газообмен организма, развивается гипоксия тканей, повышается артериальное давление. Увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень.
Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.