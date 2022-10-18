Магнитные бури в октябре: какой будет космическая погода 18 октября?

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня серьезных геомагнитных колебаний и вспышек на Солнце не ожидается.
«18 октября – спокойная геомагнитная обстановка»,
– сообщил «Одесской жизни» старший научный сотрудник обсерватории Михаил Рябов.
Метеозависимым людям, а также тем, кто страдает от хронических заболеваний (а именно они наиболее болезненно реагируют на магнитные бури) необходимо заранее подготовить свой организм к неблагоприятной космической погоде. И в этом им помогают прогнозы магнитных бурь.
Чтобы пережить магнитные бури без вреда для здоровья, медики советуют:
- полноценно отдыхать, спать не менее 7-9 часов в сутки;
- ежедневно гулять на свежем воздухе;
- отказаться от вредной пищи, тяжелой, соленой и острой, снизить употребление кофе, сигарет, спиртного и энергетиков;
- пить много воды, травяного чая;
- принимать утром контрастный душ, а вечером – расслабляющую ванну;
- не вступать в конфликты, снизить физические и психологические нагрузки.