Магнитные бури в октябре: чего ждать в воскресенье?

Согласно прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 2 октября 2022 года, сильных магнитных бурь не ожидается, но возможны отдельные возмущенные периоды.
Ранее специалисты сообщали, что на 1-2 октября выпадает пик умеренной многодневной магнитной бури.
В то же время течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.
И хотя, как ожидается, в октябре магнитные бури будут слабыми, все равно стоит наблюдать за своим физическим и психологическим здоровьем. А особенно внимательными должны быть метеочувствительные люди и те, кто имеет хронические болезни. Также магнитные бури могут ухудшить состояние людей с повышенным артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
По прогнозам, небольшие магнитные бури ожидаются 29 и 30 октября, а остальные дни месяца будут спокойными.
Чтобы быть готовыми к воздействию возмущения магнитного поля Земли, следует придерживаться таких рекомендаций:
- вести здоровый образ жизни: правильно питаться, полноценно отдыхать, заниматься спортом;
- пить больше обычной чистой воды, травяного чая;
- а употребление кофе и алкоголя по возможности свести к минимуму;
- стараться избегать стресса;
- проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.