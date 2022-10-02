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Магнитные бури в октябре: чего ждать в воскресенье?

Магнитные бури в октябре: чего ждать в воскресенье?

Согласно прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 2 октября 2022 года, сильных магнитных бурь не ожидается, но возможны отдельные возмущенные периоды.

Ранее специалисты сообщали, что на 1-2 октября выпадает пик умеренной многодневной магнитной бури.

В то же время течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

И хотя, как ожидается, в октябре магнитные бури будут слабыми, все равно стоит наблюдать за своим физическим и психологическим здоровьем. А особенно внимательными должны быть метеочувствительные люди и те, кто имеет хронические болезни. Также магнитные бури могут ухудшить состояние людей с повышенным артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По прогнозам, небольшие магнитные бури ожидаются 29 и 30 октября, а остальные дни месяца будут спокойными.

Чтобы быть готовыми к воздействию возмущения магнитного поля Земли, следует придерживаться таких рекомендаций:

  • вести здоровый образ жизни: правильно питаться, полноценно отдыхать, заниматься спортом;
  • пить больше обычной чистой воды, травяного чая;
  • а употребление кофе и алкоголя по возможности свести к минимуму;
  • стараться избегать стресса;
  • проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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