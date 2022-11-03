Магнитные бури в ноябре: каким будет этот четверг?

Сегодня, в четверг, 3 ноября 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается – возможны лишь отдельные возмущенные периоды. По крайней мере, таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

По прогнозам, небольшая магнитная буря ожидаются 10-11 ноября.

Еще один геомагнитный шторм, но уже меньшей интенсивности накроет Землю 15 ноября. Эта буря продлится около 12 часов. В этот период возможны вспышки вирусных заболеваний.

Напомним, ноябрь этого года отметится несколькими магнитными бурями, которые могут повлиять на наше психологическое и физическое самочувствие. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов, так как в неспокойные дни высок риск инфарктов и инсультов.

Также геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. Такие люди могут испытывать головные боли, головокружение, тошноту, боли в мышцах. Возможна бессонница либо, напротив, повышенная сонливость.

Кроме того, считается, что магнитные бури воздействуют и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек.

Тем не менее, у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.