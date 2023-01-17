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Магнитные бури в январе: какая геомагнитная обстановка 17 числа?

Магнитные бури в январе: какая геомагнитная обстановка 17 числа?

Сегодня, во вторник, 17 января 2023 года, обещают отдельные возмущенные периоды. Магнитной бури не будет.

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, в этот день ожидаются отдельные возмущенные периоды.

Это значит, что у метеозависимых людей могут быть в эти периоды головные боли и легкое ухудшение самочувствия.

Что такое магнитные бури?

Геомагнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли. Они происходят из-за поступления в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра, которые взаимодействуют с магнитосферой Земли.

Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли. Это явление является одним из важнейших элементов солнечно-земной физики и её практической части, обычно обозначаемой термином «космическая погода».

Чтобы защититься от негативного воздействия магнитных бурь, необходимо:

  • Воздержаться от употребления содержащих кофеин чая или кофе, заменив их травяными чаями либо настойками;
  • Также медики советуют соблюдать режим сна и отдыха;
  • Не переутомляться;
  • Избегать стрессов и физических перегрузок;
  • Больше гулять на свежем воздухе.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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