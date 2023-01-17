Магнитные бури в январе: какая геомагнитная обстановка 17 числа?

Сегодня, во вторник, 17 января 2023 года, обещают отдельные возмущенные периоды. Магнитной бури не будет.
По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, в этот день ожидаются отдельные возмущенные периоды.
Это значит, что у метеозависимых людей могут быть в эти периоды головные боли и легкое ухудшение самочувствия.
Что такое магнитные бури?
Геомагнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли. Они происходят из-за поступления в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра, которые взаимодействуют с магнитосферой Земли.
Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли. Это явление является одним из важнейших элементов солнечно-земной физики и её практической части, обычно обозначаемой термином «космическая погода».
Чтобы защититься от негативного воздействия магнитных бурь, необходимо:
- Воздержаться от употребления содержащих кофеин чая или кофе, заменив их травяными чаями либо настойками;
- Также медики советуют соблюдать режим сна и отдыха;
- Не переутомляться;
- Избегать стрессов и физических перегрузок;
- Больше гулять на свежем воздухе.