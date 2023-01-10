Магнитные бури в январе: геомагнитная обстановка 10 января

Магнитные бури: ждать ли «шторм» 9 января? Сегодня, в понедельник, 9 января 2023 года, существенных магнитных бурь не ожидается: в течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне. ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури: прогноз на воскресенье 8 января Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей – они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу. ПОДРОБНЕЕ