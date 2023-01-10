Магнитные бури в январе: геомагнитная обстановка 10 января

Сегодня, во вторник, 10 января, ожидаются отдельные возмущенные периоды. Вероятность магнитной бури невелика, а даже если и будет – то слабая.
По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины сегодня ожидаются отдельные возмущенные периоды геомагнитного поля Земли.
Применительно к здоровью человека это значит, что у некоторых метеозависимых людей, болеющих хроническими болезнями, может ухудшиться самочувствие.
Чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, необходимо придерживаться простых рекомендаций:
- вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом;
- полноценно отдыхать и спать;
- пить больше обычной чистой воды, травяного чая;
- отказаться от кофе и алкоголя;
- по возможности стараться избегать стресса.
- заранее запастить нужными лекарствами, которые могут помочь при обострении хронических заболеваний.