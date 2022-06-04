Магнитные бури в июне: каков прогноз на первую субботу месяца

«Одесская жизнь» продолжает информировать своих читателей о геомагнитной обстановке на предстоящий день. Ведь таким образом можно заранее подготовить организм и избежать неприятных последствий в виде головной боли, слабости, бессонницы и прочих «радостей».

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в субботу, 4 июня 2022 года, возможны отдельные возмущенные периоды.

Специалисты прогнозируют, что первая декада июня будет очень спокойной в смысле солнечной активности, а вот затем необходимо подготовить организм к неблагоприятному воздействию.

Первая магнитная буря в этом месяце ожидается 10-12 июня.

Магнитные бури, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто страдает от хронических заболеваний. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, необходимо:

заранее приобрести необходимые медикаменты от обострения хронических болезней;

полноценно отдыхать, спать не менее 6-8 часов в сутки;

чаще бывать гулять на свежем воздухе, больше ходить пешком;

правильно питаться, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи;

пить негазированную воду, травяной чай, свести к минимуму употребление кофе и алкоголя;

избегать стрессовых ситуаций и физических перегрузок.