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Магнитные бури в июне: каким будет вторник, 14-е?

Магнитные бури в июне: каким будет вторник, 14-е?

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также иметь разную интенсивность. Они влияют на работу систем связи, вызывают технические сбои, а также могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто страдает от хронических заболеваний.
Каков космический прогноз на вторник, 14 июня 2022 года? Ждать ли в этот день магнитную бурю?

По прогнозу американских ученых, сегодня существенных магнитных бурь не ожидается, поскольку в течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне и не может оказать существенного влияния на магнитное поле Земли.

А вот специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины предостерегают, что в этот день «возможны периоды штормовой космической погоды».

Отметим, что самая мощная магнитная буря июня этого года ожидается 15-17 июня. Ее пик придется на 16 июня.

Как защитить себя от воздействия магнитных бурь? Полноценно отдыхать, снизить физические и психологические нагрузки, чаще гулять на свежем воздухе, много ходить пешком. В неблагоприятные дни желательно отказаться от жирной и тяжелой пищи, а также от кофе, сигарет, спиртного и энергетических напитков, но при этом пить много воды или травяного чая.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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