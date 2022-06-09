Магнитные бури в июне: чего ждать в четверг?

Ждать ли геомагнитного шторма сегодня, в четверг, 9 июня? И к чему готовиться в ближайшие дни?

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня сильной магнитной бури не ожидается, но возможны периоды штормовой космической погоды.

Всего в этом месяце нас ждут четыре магнитных бури, большая часть которых будут достаточно слабыми. Первую магнитную бурю июня 2022 года специалисты прогнозируют 10-12 июня, а самая сильная магнитная буря этого месяца накроет Землю 15-17 июня.

Магнитные бури, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:

заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;

помнить о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;

полноценно отдыхать и спать ночью (для взрослых людей это около 8 часов в сутки);

пить негазированную воду, травяной чай, временно отказаться от кофе и алкоголя.