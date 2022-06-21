Магнитные бури в июне: будут ли они во вторник 22-го?

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней и иметь разную интенсивность. Они влияют на работу систем связи, могут вызвать технические сбои, а также негативно сказаться на нашем здоровье. Что же прогнозируют специалисты на сегодняшний день, вторник, 21 июня 2022 года?

Как сообщил «Одесской жизни» старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов, сегодня возможны отдельные возмущенные периоды.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.

Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов. А вот у людей, которые не зависят от погодных капризов, такие дни пройдут незаметно.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует включить в свой рацион разжижающие кровь продукты. Также специалисты советуют отказаться от кофе и алкоголя.

Напомним, что до конца июня нас ждут еще две магнитные бури, правда, не очень мощные. Ближайший космический «шторм» ожидается 23-25 июня.