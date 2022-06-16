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Магнитные бури в июне: будет ли «бурным» четверг?

Магнитные бури в июне: будет ли «бурным» четверг?

По прогнозам специалистов по космической погоде, во второй половине июня 2022 года нас ждет еще несколько магнитных бурь. А в ближайшие дни ожидается мощная вспышка на Солнце…
Каким же будет этот четверг, 16 июня 2022 года?

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, сегодня, 16 июня, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается.

А в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины сообщили, что сегодня возможны отдельные возмущенные периоды.

Напомним, ранее сообщалось, что 15-17 июня Землю накроет сильнейшая магнитная буря этого месяца, и ее пик придется как раз на 16 июня. Однако следует помнить, что Солнце непостоянно, поэтому прогноз его активности может измениться.

Чаще всего на магнитные бури реагируют пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний. А у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитного поля, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты: имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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