Магнитные бури в июле: ждать ли «волнений» в воскресенье?

Яркое солнце – это хорошо, особенно летом. А вот излишняя солнечная активность – уже плохо: ведь вспышки на Солнце могут вызвать геомагнитные колебания на Земле, что в свою очередь может негативно сказаться на здоровье людей, особенно зависимых от погодных катаклизмов. Каков же прогноз на сегодняшнее воскресенье, 17 июля 2022 года? Ждать ли в этот день магнитную бурю?

Как рассказали «Одесской жизни» специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, 17 июля, существенных магнитных бурь не ожидается, так как пик недавнего космического «шторма» уже пройден: возможны только отдельные возмущенные периоды.

По прогнозам, июль этого года будет богат на магнитные бури разной интенсивности, которые будут накрывать Землю практически каждую неделю месяца. Так, следующую бурю, средней активности, следует ждать ориентировочно 20-23 июля.

Наиболее сильно магнитные бури влияют на метеозависимых, пожилых людей и беременных женщин, а также на обладателей хронических заболеваний.

В такие дни могут наблюдаться:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

обострение хронических заболеваний;

повышение или снижение артериального давления;

сильная усталость;

боль в спине;

бессонница либо, напротив, повышенная сонливость.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты: имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад.