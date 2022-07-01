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Магнитные бури в июле: ждать ли «шторма» 1-го числа?

Магнитные бури в июле: ждать ли «шторма» 1-го числа?

Война принесла украинцам непростые испытания. Но при этом сейчас как никогда важно следить за своим здоровьем и сохранять хорошее самочувствие. А зная прогноз магнитных бурь, можно заблаговременно подготовить свой организм к космическому «шторму» и пережить его благополучно.
«Одесская жизнь» продолжает знакомить своих читателей с прогнозами специалистов о предстоящих магнитных бурях.

По прогнозам, в первую неделю июля существенных геомагнитных волнений не предвидится, а вот в дальнейшем необходимо подготовить организм к неблагоприятной обстановке.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в пятницу, 1 июля 2022 года, возможны отдельные возмущенные периоды.

Также сообщается, что пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.

Первую магнитную бурю этого месяца прогнозируют ориентировочно на 8-11 июля.

Отметим, что геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Чтобы сохранить хорошее самочувствие в дни магнитных бурь медики советуют:

  • избегать длительного пребывания на солнце;
  • правильно питаться, не забывая о сезонных овощах и фруктах;
  • включить в свой рацион разжижающие кровь продукты: имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад;
  • отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, снизить употребление кофе и алкоголя;
  • пить много воды или травяного чая.
  • спать не менее 7 часов в сутки;
  • избегать стрессовых ситуаций и физических перегрузок;
  • людям с хроническими заболеваниями заранее запастись необходимыми медикаментами.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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