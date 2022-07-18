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Магнитные бури в июле: чего ждать в понедельник, 18-го?

Магнитные бури в июле: чего ждать в понедельник, 18-го?

Сегодня, в понедельник, 18 июля 2022 года, геомагнитная обстановка обещает быть спокойной. Такой прогноз дают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

В Центре прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США также заверили, что существенных магнитных бурь 18 июля не ожидается: солнечная активность в эти дни на умеренном уровне.

При этом стоит напомнить, что в июле нас ждет еще несколько магнитных бурь разной интенсивности. Так что хоть и небольшой космический шторм прогнозируют каждую неделю месяца. А следующую бурю, средней активности, следует ждать ориентировочно 20-23 июля.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также могут иметь разную интенсивность. Они влияют на работу систем связи, могут вызвать технические сбои.

Геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. Так, человек может испытывать головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, бессонницу, боли в мышцах и прочие неприятные симптомы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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