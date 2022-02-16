Магнитные бури в феврале: какой будет среда 16 февраля?

Сегодня, в среду, 16 февраля 2022 года, сильной геомагнитной активности не ожидается. Таков прогноз сотрудника Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаила Рябова.

По данным специалиста, 16 февраля ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

Напомним, ранее специалисты американского Центра прогнозирования космической погоды (Space Weather Prediction Center) назвали февраль 2022 года сложным месяцем для метеозависимых людей, поскольку в этот период ожидаются несколько мощных вспышек на Солнце. Особенно сильно этот эффект могут испытать те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Очередную магнитную бурю эксперты прогнозируют на конец месяца. В этот период метеозависисмые люди могут испытывать головные боли, головокружение, тошноту, боли в спине и мышцах. Также возможны повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.

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