Магнитные бури в феврале: будет ли «штормить» в субботу, 12 февраля?

Сегодняшний день, суббота, 12 февраля 2022 года, по мнению специалистов, будет относительно спокойным в плане геомагнитной активности.

Как отмечает сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов, сегодня возможны отдельные возмущенные периоды. Их в некоторй мере могут ощутить метеозависимые люди – у них возможны головные боли, перепады давления и общее ухудшение самочувствия.

Также специалисты отмечают, что 12 февраля продолжается самая длинная в этом месяце магнитная буря, хотя она и будет идти на спад.

Во время магнитных бурь медики рекомендуют метеозависимым людям свести к минимуму стрессовые ситуации, контролировать головные боли, спазмы, давление и пульс, а также правильно питаться и пить больше воды.

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