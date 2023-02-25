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Магнитные бури в феврале: будет ли штормить 25 числа?

Магнитные бури в феврале: будет ли штормить 25 числа?

Специалисты по космической погоде прогнозируют сегодня, в субботу 25 февраля 2023 года, спокойную геомагнитную обстановку и никаких магнитных бурь.

Об этом сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Люди, которые чувствительны к ним, могут вздохнуть с облегчением — угрозы их здоровью со стороны геомагнитного поля нет.

Чем опасны магнитные бури

Магнитные бури – это это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце.

Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также человеческое здоровье.

Сильнее всего влияние магнитной бури на здоровье ощущают:

  • Метеозависимые люди;
  • Пожилые люди;
  • Беременные женщины;
  • Люди с хроническими заболеваниями.

В эти дни медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как пережить магнитную бурю?

Во время магнитных бурь стоит особо внимательно относиться к своему самочувствию, особенно тем, у кого есть хронические болезни.

  • В дни, предшествующие магнитным колебаниям и в сами дни магнитных бурь желательно воздержаться от алкоголя и обильной еды, включающей в себя жирное, острое, соленое. На этот период лучше соблюдать умеренность в еде и стараться сделать акцент на здоровой пище;
  • Больше пейте чистой воды. Не пренебрегайте чаями, компотами, травяными смесями, цикорием. Старайтесь употреблять те напитки, которые не оказывают сильное влияние на вашу сердечно-сосудистую систему. Постарайтесь воздержаться от кофе, крепких и бодрящих чаев.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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