Магнитные бури в феврале: будет ли сегодня космический шторм

Магнитные бури оказывают влияние на наше самочувствие. Нас могут мучить головные боли, высокое или низкое давление, проблемы со сном. Но если заранее подготовиться к магнитным бурям, то эти явления пройдут легче.

Однако сегодня, в пятницу, 24 февраля 2023 года, переживать за свое здоровье не стоит: геомагнитный шторм нам не грозит. По крайней мере, таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

«24 февраля – спокойная геомагнитная обстановка», – отмечают специалисты.

К тому же, по информации Центра прогнозирования космической погоды, солнечная активность в пятницу будет низкой.

По прогнозам, сильных магнитных бурь до конца этого месяца не предвидится.

Чем опасны магнитные бури

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.

В такие дни чаще всего наблюдается общее ухудшение самочувствия, небольшие головные боли, сонливость, нарушение концентрации. А также:

головокружение, туман в голове;

нарушение сердцебиения, скачки артериального давления;

сонливость, бессонница, нарушение сна, проблемы с засыпанием и пробуждением;

перепады настроения, раздражительность, чрезмерная эмоциональность;

апатия, повышенная усталость, слабость, упадок сил;

агрессия, депрессия, тревожность;

боль в суставах, ломота в костях;

нарушение концентрации;

обострение хронических заболеваний, боли в местах старых травм и переломов.

Как пережить магнитные бури

В дни магнитных бурь нужно более внимательно отнестись к состоянию своего здоровья. Обязательно нужно соблюдать нормальный режим дня, полноценно отдыхать, высыпаться. Физические, психоэмоциональные нагрузки желательно снизить.

Утром организму поможет зарядка, контрастный душ, днем – прогулка на свежем воздухе, вечером – спокойная атмосфера, прогулка, расслабляющая ванна.

В такие дни не стоит налегать на кофе, отдавайте предпочтение травяным чаям, пейте больше обычной воды.

Питаться нужно полноценно, в рационе обязательны фрукты и овощи, крупы. А от фастфуда, жирной и острой пищи и алкоголя стоит воздержаться.

В дни магнитных бурь желательно также снизить психоэмоциональные нагрузки. Не стоит ввязываться в конфликты, ссориться, поддаваться на провокации и агрессию.

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками все необходимые лекарства.