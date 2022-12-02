Магнитные бури в декабре: чего ждать в эту пятницу?

Сегодня, в пятницу, 2 декабря 2022 года, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. Таков прогноз Центра прогнозирования космической погоды США.
А по информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня возможны лишь отдельные возмущенные периоды.
По данным специалистов по космической погоде, первая магнитная буря декабря этого года нас ждет ориентировочно 7-10 декабря. Она будет средней мощности и может повлиять на самочувствие, особенно метеочувствительных людей.
А в целом последний месяц 2022 года отметится как минимум тремя магнитными бурями средней и слабой мощности. На каждого человека они влияют по-разному. У кого-то вызывают подавленное настроение и головную боль, а у кого-то – обострение хронических болезней.
Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций врачей:
- вести здоровый образ жизни: правильно питаться;
- полноценно отдыхать и высыпаться;
- пить больше обычной чистой воды, травяного чая;
- отказаться от кофе и алкоголя;
- стараться избегать стресса;
- проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.