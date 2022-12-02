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Магнитные бури в декабре: чего ждать в эту пятницу?

Магнитные бури в декабре: чего ждать в эту пятницу?

Сегодня, в пятницу, 2 декабря 2022 года, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. Таков прогноз Центра прогнозирования космической погоды США.

А по информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня возможны лишь отдельные возмущенные периоды.

По данным специалистов по космической погоде, первая магнитная буря декабря этого года нас ждет ориентировочно 7-10 декабря. Она будет средней мощности и может повлиять на самочувствие, особенно метеочувствительных людей.

А в целом последний месяц 2022 года отметится как минимум тремя магнитными бурями средней и слабой мощности. На каждого человека они влияют по-разному. У кого-то вызывают подавленное настроение и головную боль, а у кого-то – обострение хронических болезней.

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций врачей:

  • вести здоровый образ жизни: правильно питаться;
  • полноценно отдыхать и высыпаться;
  • пить больше обычной чистой воды, травяного чая;
  • отказаться от кофе и алкоголя;
  • стараться избегать стресса;
  • проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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