Магнитные бури в августе: ждать ли их в субботу 13 числа

Знать прогноз магнитных бурь на ближайшие дни нужно, хотя бы для того, чтобы заранее запастись нужными лекарствами и подготовить свой организм.

Магнитные бури могут влиять на самочувствие пожилых, метеозависимых людей, а также обладателей хронических заболеваний. Между тем, у тех, кто никогда не ощущал на себе воздействие геомагнитного «шторма», такие дни могут пройти незаметно. Однако знать прогноз магнитных бурь на ближайшие дни нужно, хотя бы для того, чтобы заранее запастись нужными лекарствами и подготовить свой организм.

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в субботу, 13 августа 2022 года, магнитных бурь не ожидается – спокойная геомагнитная обстановка.

А по информации Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, 13 августа вспышек на солнце не прогнозируется, следовательно магнитное поле Земли будет спокойным.

Самую долгую и мощную магнитную бурю августа прогнозируют в период с 16 по 22 августа.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя.