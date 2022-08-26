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Магнитные бури в августе: ждать ли их в эту пятницу?

Магнитные бури в августе: ждать ли их в эту пятницу?

Этот август выдался богатым на магнитные бури. Ученые считают, что магнитные бури слабой и умеренной мощности не могут влиять на человека. Однако именно в такие дни многие из нас отмечают ухудшение своего здоровья.
Какой же обещает быть пятница, 26 августа?

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в пятницу, 26 августа, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на очень низком уровне.

В то же время специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, не исключают отдельные возмущенные периоды.

Как ожидается, несколько магнитных бурь разной мощности накроют Землю в начале сентября. Как отметили метеорологи, связи с чрезмерной активностью солнца магнитные бури на Земле состоятся 3, 4 и 5 сентября.

Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь на организм беременные женщины, маленькие дети и пожилые люди. Также в зоне риска люди, имеющие проблемы с сердцем или сосудами.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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