Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури в августе: какой будет эта среда

Магнитные бури в августе: какой будет эта среда

Во время непростых испытаний, которые несет нам война, очень важно сохранять хорошее самочувствие и заботиться о своем здоровье. И поэтому важно владеть информацией о предстоящих магнитных бурях, чтобы своевременно подготовить организм к их возможному воздействию.

Сегодня, в среду, 3 августа, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. Таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

А по данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, в среду, 3 августа, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается: в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

Ранее сообщалось, что первая магнитная буря августа накроет Землю 1-3 числа. Пик этой магнитной бури прогнозировали как раз на сегодняшний день.

В целом, по прогнозам, начало августа 2022 года будет достаточно напряженным в плане геомагнитной активности. Так, двухдневная магнитная буря ожидается 10-11 августа. Но самую длинную и мощную бурю месяца предсказывают на 16-22 августа.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Наиболее их влиянию подвержены метеозависимые, пожилые люди, а также беременные женщины. Также особенно внимательными к своему здоровью в этот период нужно быть людям со склонностью к повышенному артериальному давлению и сердечно-сосудистыми недугами.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
  • Будут ли магнитные бури 2 августа
    Будут ли магнитные бури 2 августа

    Сегодня, во вторник, 2 августа, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии, поэтому магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне, информирует Центр прогнозирования космической погоды США.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Ждать ли магнитную бурю в первый день августа?
    Ждать ли магнитную бурю в первый день августа?

    Сегодня, в понедельник, 1 августа, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии, поэтому магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне, информирует Центр прогнозирования космической погоды США.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури: каким будет воскресный день 31 июля
    Магнитные бури: каким будет воскресный день 31 июля

    Сегодня, в воскресенье, 31 июля, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне, информирует Центр прогнозирования космической погоды США.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури в субботу 30 июля: будут или нет?
    Магнитные бури в субботу 30 июля: будут или нет?

    Сегодня, в субботу, 30 июля, солнце будет достаточно активным, поэтому и геомагнитная активность будет достаточно высокой.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Будет ли магнитная буря в пятницу, 29 июля?
    Будет ли магнитная буря в пятницу, 29 июля?

    По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в пятницу, 29 июля, существенных магнитных бурь не ожидается: солнечная активность была на низком уровне.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить