Магнитные бури в августе: какой будет эта среда

Во время непростых испытаний, которые несет нам война, очень важно сохранять хорошее самочувствие и заботиться о своем здоровье. И поэтому важно владеть информацией о предстоящих магнитных бурях, чтобы своевременно подготовить организм к их возможному воздействию.

Сегодня, в среду, 3 августа, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. Таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

А по данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, в среду, 3 августа, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается: в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

Ранее сообщалось, что первая магнитная буря августа накроет Землю 1-3 числа. Пик этой магнитной бури прогнозировали как раз на сегодняшний день.

В целом, по прогнозам, начало августа 2022 года будет достаточно напряженным в плане геомагнитной активности. Так, двухдневная магнитная буря ожидается 10-11 августа. Но самую длинную и мощную бурю месяца предсказывают на 16-22 августа.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Наиболее их влиянию подвержены метеозависимые, пожилые люди, а также беременные женщины. Также особенно внимательными к своему здоровью в этот период нужно быть людям со склонностью к повышенному артериальному давлению и сердечно-сосудистыми недугами.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя.