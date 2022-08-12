Магнитные бури в августе: какой будет эта пятница

Магнитные бури могут влиять на самочувствие пожилых, метеозависимых людей, а также обладателей хронических заболеваний. Между тем, у тех, кто никогда не ощущал на себе воздействие геомагнитного «шторма», такие дни могут пройти незаметно. Однако знать прогноз магнитных бурь на ближайшие дни нужно, хотя бы для того, чтобы заранее запастись нужными лекарствами и подготовить свой организм.
По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в пятницу, 12 августа 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается – возможны отдельные возмущенные периоды.
А по информации Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, 12 августа возможны «нестабильные условия солнечной погоды».
Напомним, самую долгую и мощную магнитную бурю августа прогнозируют в период с 16 по 22 августа.
Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя.