Магнитные бури в апреле: будет ли тяжелым этот понедельник?

Геомагнитный шторм, накрывший нашу Землю накануне, похоже, продолжится и в понедельник, 17 апреля 2023 года. Как отмечают в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня возможны отдельные возмущенные периоды.

Магнитные бури: прогноз на конец апреля

Предстоящая неделя, по прогнозам, будет неспокойной – нас ждет очередная серия космических «штормов». Одна из этих бурь может нагрянуть уже во вторник, 18 апреля. Предварительно, эта магнитная буря обещает быть мощнее предыдущей, и поэтому метеозависимым людям, а также обладателям хронических заболеваний следует быть во всеоружии – по крайней мере, нужные лекарства всегда должны быть под рукой.

Как сообщает портал Meteoagent, опасными днями для метеозависимых также могут стать 20 и 21 апреля. Также магнитные бури возможны 26, 27 и 29 апреля.

Чем опасны магнитные бури и как от них защититься

Магнитная буря – это колебания защитного купола Земли (геомагнитного поля), вызванные вспышками на Солнце.

Во время колебаний некоторые люди испытывают головную боль, головокружение, тошноту, повышенное давление, боль в мышцах и суставах, бессонницу или сонливость, сильную слабость и обострение хронических болезней.

Впрочем, если внести в свою жизнь определенные изменения, негативное влияние магнитной бури на организм можно снизить.

Как рассказал врач-невролог и рефлексотерапевт Виктор Мацишин. магнитные бури делают нервную систему человека более чувствительной, но есть три основных способа улучшить свое самочувствие.

Старайтесь отдохнуть. Также отлично подходят медитации и другие способы восстановления организма. Будьте физически активны. Старайтесь больше ходить пешком и проводить время на свежем воздухе. И конечно, не нервничать, а перед сном принимать контрастный душ. Питайтесь правильно. Следует уменьшить количество жареной, острой и жирной пищи и внести в рацион больше сезонных овощей и зелени. Также важно употреблять больше жидкости, особенно травяного и зеленого чая. А вот употребление кофе, алкоголя и сигарет свести к минимуму.