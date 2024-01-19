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Магнитные бури: стоит ли опасаться за свое здоровье 19 января

Магнитные бури: стоит ли опасаться за свое здоровье 19 января

В пятницу, 19 января, существенных магнитных бурь не ожидается, однако возможны отдельные возмущенные периоды, сообщает Одесская обсерватория Радиоастрономического института НАН Украины.

Как известно, солнечная геомагнитная активность оказывает влияние на людей по-разному. У кого-то магнитные бури вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических заболеваний. И поэтому важно знать, будет ли опасным сегодняшний день.

Предварительно, небольшие магнитные бури в этом месяце возможны 21 января (возможные последствия – боли в суставах и мышцах и нарушение сна), а также 27 января (в этот день у метеозависимых людей может подняться кровяное давление).

В то же время стоит напомнить, что в течение месяца прогноз может меняться.

Магнитные бури и влияние их на здоровье человека

Существует множество исследований, подтверждающих взаимосвязь между магнитными бурями и самочувствием человека. Так, в дни геомагнитных колебаний, вызванных вспышками на Солнце (а именно их и называют магнитными бурями) многие жалуются на:

  • головные боли, головокружение, мигрень;
  • туман в голове, повышенную сонливость днем и проблемы со сном ночью;
  • потерю концентрации и внимания;
  • общую слабость, быструю утомляемость;
  • повышение тревожности или раздражительность;
  • обострение хронических заболеваний.

Кроме того, доказано, что именно в дни магнитных бурь люди чаще обращаются за помощью к медикам, особенно к кардиологам.

Как пережить дни магнитных бурь

Чтобы магнитные бури не навредили здоровью, придерживайтесь следующих правил:

  • ешьте меньше острой, жирной, жареной пищи, ограничьте употребление алкоголя, кофе и энергетиков. Вместо этого чаще ешьте зелень, овощи и фрукты, рыбу;
  • постарайтесь меньше нервничать, не участвуйте в конфликтах;
  • больше времени проводите на свежем воздухе и проветривайте комнату;
  • принимайте контрастный душ;
  • ложитесь спать в одно и то же время, а перед сном не смотрите в телевизор и телефон.

Если самочувствие сильно ухудшилось, то обязательно обратитесь к врачу – за признаки магнитной бури могут быть приняты симптомы других заболеваний.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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