Магнитные бури: станет ли понедельник 24 июня тяжелым днем для метеозависимых

По информации специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в понедельник, 24 июня 2024 года, существенных магнитных бурь не ожидается, однако возможны отдельные возмущенные периоды.
По предварительным прогнозам, в июне слабая магнитная буря вероятна в период с 28 по 30 июня.
В период магнитных бурь чаще всего возникают следующие симптомы:
- ухудшение настроения и самочувствия;
- повышение или снижение артериального давления;
- нарушение сна или бессонница;
- раздражительность и тревожность;
- боль в суставах;
- головная боль и головокружение;
- обострение хронических заболеваний.
А чтобы улучшить свое самочувствие во время магнитной бури старайтесь придерживаться таких правил:
- соблюдайте режим сна, старайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время каждый день;
- ешьте здоровую, сбалансированную пищу, богатую витаминами и минералами. Особенно полезны продукты, содержащие магний и калий: орехи, бананы, шпинат и бобовые;
- пейте достаточное количество воды, чтобы поддерживать гидратацию организма;
- если у вас есть хронические заболевания, например гипертония или мигрень, проконсультируйтесь с врачом о возможной корректировке медикаментозной терапии в периоды магнитных бурь. Следуйте рекомендациям врача и не пренебрегайте назначенными препаратами;
- используйте натуральные средства для поддержания здоровья. Пейте чай из ромашки, мелиссы или валерианы – напиток из этих лекарственных трав поможет снять нервное напряжение и улучшить сон;
- Избегайте чрезмерных физических нагрузок. Но вот легкая физическая активность в виде разминки или зарядки будет очень полезна и улучшит самочувствие. Регулярные физические упражнения помогают укрепить сердечно-сосудистую и нервную системы, что может уменьшить негативное влияние магнитных бурь;
- постарайтесь побольше отдыхать и не перенапрягаться. Прислушивайтесь к своему организму и не игнорируйте сигналы усталости.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете минимизировать негативные эффекты и улучшить качество жизни в периоды геомагнитных возмущений. Но если вы испытываете значительное ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, обратитесь за консультацией к врачу.