Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури: прогноз ученых на 27 января

Магнитные бури: прогноз ученых на 27 января

В субботу, 27 января 2024 года, ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Об этом сообщили Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят вспышки и взрывы, которые приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженные частиц — протонов и электронов, которые с выбросами разлетаются в разные стороны, в том числе и в сторону Земли.

Заряженные частицы способны быстро перемещаться в пространстве и когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую ученые называют магнитными или солнечными бурями.

Как магнитная буря влияет на человека

Существует немало исследований, которые подтверждают наличие связи между магнитными бурями и ухудшением самочувствия у многих людей на планете. В такие дни люди чаще жалуются на здоровье и обращаются к докторам.

Частые жалобы:

  • Головная боль, мигрень, головокружение.
  • Туман в голове, сонливость днем.
  • Проблемы со сном ночью.
  • Нарушение концентрации, общая слабость, повышенная утомляемость.
  • Повышенная тревожность, раздражительность, агрессия.
  • Обострение хронических болезней.

Самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, так как они находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У астронавтов есть риск подвергнуться воздействию высокого уровня радиации, что в разы повышает вероятность возникновения рака.

Как уберечь здоровье

Медики дают общие рекомендации, которые позволят пройти дни магнитных бурь без трудностей. В первую очередь, нужно полноценно высыпаться, полноценно питаться и соблюдать нормальный режим дня. А также:

  • Следить за состоянием здоровья.
  • Пить достаточно воды.
  • Снизить психоэмоциональные и физические нагрузки.
  • Ограничить алкоголь и сигареты.
  • Принимать по утрам контрастный душ и делать зарядку.
  • Днем совершать прогулки на свежем воздухе.
  • Проветривать помещение.
  • Стараться не перенапрягаться, заниматься спокойными делами, выбирать щадящие режимы в спорте, больше отдыхать.
  • При необходимости — обращаться за помощью к специалистам..
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Редакция ПРОФИЛЬ

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