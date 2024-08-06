Магнитные бури: прогноз солнечной активности на вторник, 6 августа

Таков прогноз Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем. Фактически, магнитные бури – это следствие защитной реакции магнитного поля Земли на внешние факторы.

Как магнитные бури влияют на метеозависимых людей

Повышение солнечной активности может сказаться на самочувствии. Может наблюдаться головокружение, головная боль, тошнота, повышенное или пониженное давление, высокая температура, бессонница, боли в суставах и мышцах, сильная слабость, обострение хронических заболеваний.

В такие дни проводите больше времени на открытом воздухе и регулярно проветривайте комнату. Делайте зарядку и больше ходите пешком. Постарайтесь избегать стресса и конфликтных ситуаций, не переутомляйтесь на работе.

Ешьте больше зелени, орехов, рыбы, сезонных овощей и фруктов. Откажитесь от острой, жирной, жареной пищи, фастфуда. Ограничит употребление алкоголя, кофе, энергетиков, табака.