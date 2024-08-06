Магнітні бурі: прогноз сонячної активності на вівторок, 6 серпня

Такий прогноз Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США та Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля нашої планети. Вони викликані потоками заряджених частинок, викинутих Сонцем. Фактично, магнітні бурі – це наслідок захисної реакції магнітного поля Землі на зовнішні чинники.

Як магнітні бурі впливають на метеозалежних людей

Підвищення сонячної активності може позначитися на самопочутті. Може спостерігатися запаморочення, головний біль, нудота, підвищений або знижений тиск, висока температура, безсоння, біль у суглобах і м’язах, сильна слабкість, загострення хронічних захворювань.

У такі дні проводьте більше часу на відкритому повітрі та регулярно провітрюйте кімнату. Робіть зарядку і більше ходіть пішки. Постарайтеся уникати стресу і конфліктних ситуацій, не перевтомлюйтеся на роботі.

Їжте більше зелені, горіхів, риби, сезонних овочів і фруктів. Відмовтеся від гострої, жирної, смаженої їжі, фастфуду. Обмежте вживання алкоголю, кави, енергетиків, тютюну.