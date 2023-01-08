Магнитные бури: прогноз на воскресенье 8 января

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей – они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.
По прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодняшний день, воскресенье, 8 января 2023 года, будет спокойным – магнитных бурь не предвидится.
Предварительно, небольшие геомагнитные возмущения возможны 10-12 января. Эта буря может ухудшить самочувствие метеочувствительных людей, а также людей с хроническими заболеваниями, и поэтому им следует заранее подготовиться – следить за своим здоровьем и заранее пополнить домашнюю аптечку нужными медикаментами.
Помимо этого, мелики рекомендуют:
- избегать стрессов;
- на время отказаться от кофе, алкоголя и энергетических напитков, заменив их травяными настойками или травяным чаем;
- чаще бывать на свежем воздухе;
- соблюдать режим сна и отдыха.