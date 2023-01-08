Магнитные бури: прогноз на воскресенье 8 января

Будет ли магнитная буря 5 января? По прогнозам, в течение января 2023 года на Земле возможны несколько геомагнитных всплесков, способных оказать негативное влияние на наше самочувствие. ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури: каков прогноз на 4 января Первый месяц 2023 года отметится несколькими магнитными бурями, которые могут повлиять на наше самочувствие. В эти дни метеозависимым людям следует уделять особое внимание своему здоровью. ПОДРОБНЕЕ