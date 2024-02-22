Магнитные бури: прогноз космической погоды на 22 февраля

В четверг, 22 февраля, ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют отдельные возмущенные периоды в магнитосфере Земли.
Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.
Как магнитная буря влияет на человека
Существует немало исследований, которые подтверждают наличие связи между магнитными бурями и ухудшением самочувствия у многих людей на планете. В такие дни люди чаще жалуются на здоровье и обращаются к докторам.
Частые жалобы:
- Головная боль, мигрень, головокружение.
- Туман в голове, сонливость днем.
- Проблемы со сном ночью.
- Нарушение концентрации, общая слабость, повышенная утомляемость.
- Повышенная тревожность, раздражительность, агрессия.
- Обострение хронических болезней.
Самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, так как они находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У астронавтов есть риск подвергнуться воздействию высокого уровня радиации, что в разы повышает вероятность возникновения рака.
Как уберечь здоровье
Медики дают общие рекомендации, которые позволят пройти дни магнитных бурь без трудностей. В первую очередь, нужно полноценно высыпаться, полноценно питаться и соблюдать нормальный режим дня. А также:
- Следить за состоянием здоровья.
- Пить достаточно воды.
- Снизить психоэмоциональные и физические нагрузки.
- Ограничить алкоголь и сигареты.
- Принимать по утрам контрастный душ и делать зарядку.
- Днем совершать прогулки на свежем воздухе.
- Проветривать помещение.
- Стараться не перенапрягаться, заниматься спокойными делами, выбирать щадящие режимы в спорте, больше отдыхать.
- При необходимости — обращаться за помощью к специалистам.