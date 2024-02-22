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Магнитные бури: прогноз космической погоды на 22 февраля

Магнитные бури: прогноз космической погоды на 22 февраля

В четверг, 22 февраля, ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют отдельные возмущенные периоды в магнитосфере Земли.

Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.

Как магнитная буря влияет на человека

Существует немало исследований, которые подтверждают наличие связи между магнитными бурями и ухудшением самочувствия у многих людей на планете. В такие дни люди чаще жалуются на здоровье и обращаются к докторам.

Частые жалобы:

  • Головная боль, мигрень, головокружение.
  • Туман в голове, сонливость днем.
  • Проблемы со сном ночью.
  • Нарушение концентрации, общая слабость, повышенная утомляемость.
  • Повышенная тревожность, раздражительность, агрессия.
  • Обострение хронических болезней.

Самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, так как они находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У астронавтов есть риск подвергнуться воздействию высокого уровня радиации, что в разы повышает вероятность возникновения рака.

Как уберечь здоровье

Медики дают общие рекомендации, которые позволят пройти дни магнитных бурь без трудностей. В первую очередь, нужно полноценно высыпаться, полноценно питаться и соблюдать нормальный режим дня. А также:

  • Следить за состоянием здоровья.
  • Пить достаточно воды.
  • Снизить психоэмоциональные и физические нагрузки.
  • Ограничить алкоголь и сигареты.
  • Принимать по утрам контрастный душ и делать зарядку.
  • Днем совершать прогулки на свежем воздухе.
  • Проветривать помещение.
  • Стараться не перенапрягаться, заниматься спокойными делами, выбирать щадящие режимы в спорте, больше отдыхать.
  • При необходимости — обращаться за помощью к специалистам.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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