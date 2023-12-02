Магнитные бури: прогноз космической погоды на 2 декабря

В декабре 2023 года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности.

Прежде всего, отметим, что магнитные бури могут длиться от 12 часов до трех суток. Они являются результатом взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли и могут влиять на людей различными способами.

Некоторые люди могут плохо себя чувствовать во время магнитных бурь. Симптомы бывают довольно разными. К примеру, головная боль, высокое или низкое давление, нарушение сердечного ритма, повышенную утомляемость, а также боли в мышцах и суставах.

Прогноз космической погоды на декабрь:

Магнитные бури оказывают сильное влияние на наше самочувствие, поэтому в эти дни нужно соблюдать простые рекомендации, чтобы облегчить свое состояние. В первую очередь нужно всегда иметь с собой лекарство против головной боли. Следует пить много воды и соблюдать здоровое питание, не употреблять слишком жирную пищу и алкоголь.

Для лучшего самочувствия во время бури соблюдайте следующие правила:

Пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая.

Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей и зелени.

Увеличьте физическую активность и больше ходите пешком.

Регулярно проветривайте комнату и больше на открытом воздухе.

Постарайтесь меньше нервничать.

Перед сном принимайте контрастный душ.