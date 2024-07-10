Магнитные бури: повысится ли солнечная активность в среду, 10 июля

Магнитные бури: повысится ли солнечная активность в среду, 10 июля

В среду, 10 июля, ожидаются небольшие геомагнитные волнения, которым присвоен К-индекс 3 (зеленый уровень). По прогнозам ученых следующий пик повышенной геомагнитной активности возможен 12-14 июля.

Такой прогноз солнечной и геомагнитной активности на 10 июля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитными бурями называют резкие изменения в магнитном поле Земли, вызванные повышенной солнечной активностью. Когда на Солнце происходят вспышки, в космическое пространство выбрасывается огромное количество заряженных частиц. Эти частицы достигают Земли и взаимодействуют с её магнитосферой, вызывая геомагнитные возмущения.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

В дни магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать ухудшение сна или настроения, а также головные боли, головокружение, повышение или снижение артериального давления, ухудшение сна. Могут обостриться хронические заболевания. В то же время большинство людей не испытывают никаких негативных эффектов.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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