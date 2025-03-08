В субботу, 8 марта, ожидается повышение солнечной активности ко второй половине дня до К-индекса 4 (желтый уровень), небольшой магнитной бури.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

К-индекс – это показатель, характеризующий геомагнитную активность и классифицирующий геомагнитные бури. Описывает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала. Индекс, введенный Юлиусом Бартельсом в 1938 году, представляет собой значение от 0 до 9 для каждого трехчасового интервала (0-3, 3-6, 6-9 и т. д.) мирового времени.

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Бури различаются по своей интенсивности, зависящей от вспышек на Солнце. Небольшие магнитные колебания почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 – уже ощущаются.

Магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая ее. Как следствие, увеличивается склонность к образованию тромбов, снижается газообмен организма, развивается гипоксия тканей, повышается артериальное давление. Увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень.

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