магнитные бури

Ключевые моменты

  • Прогноз магнитных бурь на 7 июля;
  • Как магнитные бури влияют на человека;
  • Как минимизировать воздействие магнитных бурь.

По данным Центра прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, в понедельник, 7 июля, ожидается спокойная геомагнитная ситуация — солнечная активность останется на уровне 3 по К-индексу, что соответствует минимальным колебаниям в магнитном поле Земли. Такой уровень не несет угрозы самочувствию людей и не влияет на технику.

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В то же время стоит помнить, что эти данные могут меняться, ведь исследования солнечной активности обновляются каждые три часа. Астрономы добавляют, что самым точным считается прогноз максимум на одни сутки вперед, остальные — лишь предварительные расчеты.

Геомагнитные бури могут вызывать ухудшение самочувствия, особенно у метеозависимых, пожилых людей, а также тех, кто имеет проблемы с сердцем и сосудами. Среди симптомов — головная боль, раздражительность, утомляемость, нарушение сна.

Рекомендации:

  • Ограничить физические нагрузки.
  • Больше отдыхать и избегать стрессов.
  • Принимать лекарства, назначенные врачом.
  • Следить за своим самочувствием и обращаться к врачу при ухудшении здоровья

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