Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 7 июля;

Как магнитные бури влияют на человека;

Как минимизировать воздействие магнитных бурь.

По данным Центра прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, в понедельник, 7 июля, ожидается спокойная геомагнитная ситуация — солнечная активность останется на уровне 3 по К-индексу, что соответствует минимальным колебаниям в магнитном поле Земли. Такой уровень не несет угрозы самочувствию людей и не влияет на технику.

В то же время стоит помнить, что эти данные могут меняться, ведь исследования солнечной активности обновляются каждые три часа. Астрономы добавляют, что самым точным считается прогноз максимум на одни сутки вперед, остальные — лишь предварительные расчеты.

Геомагнитные бури могут вызывать ухудшение самочувствия, особенно у метеозависимых, пожилых людей, а также тех, кто имеет проблемы с сердцем и сосудами. Среди симптомов — головная боль, раздражительность, утомляемость, нарушение сна.

Рекомендации: