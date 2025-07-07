Ключевые моменты
- Прогноз магнитных бурь на 7 июля;
- Как магнитные бури влияют на человека;
- Как минимизировать воздействие магнитных бурь.
По данным Центра прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, в понедельник, 7 июля, ожидается спокойная геомагнитная ситуация — солнечная активность останется на уровне 3 по К-индексу, что соответствует минимальным колебаниям в магнитном поле Земли. Такой уровень не несет угрозы самочувствию людей и не влияет на технику.
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В то же время стоит помнить, что эти данные могут меняться, ведь исследования солнечной активности обновляются каждые три часа. Астрономы добавляют, что самым точным считается прогноз максимум на одни сутки вперед, остальные — лишь предварительные расчеты.
Геомагнитные бури могут вызывать ухудшение самочувствия, особенно у метеозависимых, пожилых людей, а также тех, кто имеет проблемы с сердцем и сосудами. Среди симптомов — головная боль, раздражительность, утомляемость, нарушение сна.
Рекомендации:
- Ограничить физические нагрузки.
- Больше отдыхать и избегать стрессов.
- Принимать лекарства, назначенные врачом.
- Следить за своим самочувствием и обращаться к врачу при ухудшении здоровья