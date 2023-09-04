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Магнитные бури: космический прогноз на 4 сентября

Магнитные бури: космический прогноз на 4 сентября

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли разной длительности и интенсивности. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей.

Магнитные бури: прогноз на ближайшие дни

По прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины сегодня, в понедельник, 4 сентября 2023 года, ожидается повышенная геомагнитная активность и возможны периоды штормовой космической погоды.

А вот сайт meteoprog, опирающийся на данные Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, утверждает, что существенных магнитных бурь в этот день не предвидится: солнечная активность была низкой.

В любом случае метеозависимым людям следует быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия и держать под рукой нужные лекарства. К тому же, не следует забывать, что поскольку Солнце непостоянно, пик его активности может меняться.

По прогнозам, в сентябре 2023 года нашу планету вновь накроет несколько волн магнитных бурь. Ближайшее возмущение геомагнитного поля в этом месяце астросиноптики прогнозируют уже 6-8 сентября.

Специалисты предупреждают, что во время магнитных бурь у людей могут возникнуть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Также следует учесть, что возможны проявления более серьезных проблем со здоровьем. К таким можно отнести склонность к образованию тромбов, повышение артериального давления и мигрень.

Что делать при магнитной буре

В дни геомагнитного «шторма» и за несколько дней до него необходимо соблюдать правила здорового образа жизни:

  • ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов, рыбы, орехов;
  • откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем;
  • чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком;
  • регулярно проветривайте комнату;
  • метеозависимым людям во время магнитных бурь рекомендуют отказаться от больших физических нагрузок. По возможности этот период лучше посвятить отдыху и заботе о своем здоровье. Для этого можно принимать теплые травяные ванны, пить больше воды и не нагружать нервную систему.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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