Магнітні бурі: космічний прогноз на 4 вересня

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі різної тривалості та інтенсивності. Вони пов’язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей.

Магнітні бурі: прогноз на найближчі дні

За прогнозом Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України сьогодні, у понеділок, 4 вересня 2023 року, очікується підвищена геомагнітна активність та можливі періоди штормової космічної погоди.

А ось сайт meteoprog, що спирається на дані Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, стверджує, що суттєвих магнітних бурь у цей день не передбачається: сонячна активність була низькою.

У будь-якому разі метеозалежним людям слід бути готовими до можливого погіршення самопочуття та тримати під рукою потрібні ліки. До того ж, не слід забувати, що оскільки Сонце є непостійним, пік його активності може змінюватися.

За прогнозами, у вересні 2023 року нашу планету знову накриє кілька хвиль магнітних бур. Найближче збурення геомагнітного поля цього місяця астросиноптики прогнозують уже 6-8 вересня.

Фахівці попереджають, що під час магнітних бур у людей можуть виникнути апатія, тривога, дратівливість та невизначеність у прийнятті рішень. Також слід врахувати, що можливі прояви серйозніших проблем зі здоров’ям. До таких можна віднести схильність до утворення тромбів, підвищення артеріального тиску та мігрень.

Що робити при магнітній бурі

У дні геомагнітного «шторму» і за кілька днів до нього необхідно дотримуватись правил здорового способу життя:

обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів, риби, горіхів;

відмовтеся від кави, алкоголю та цигарок. Шкідливі напої замініть трав’яним чаєм;

частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки;

регулярно провітрюйте кімнату;

метеозалежним людям під час магнітних бур рекомендують відмовитися від великих фізичних навантажень. По можливості цей період краще присвятити відпочинку та турботі про своє здоров’я. Для цього можна приймати теплі трав’яні ванни, пити більше води та не навантажувати нервову систему.